« La Terre Bleue » de l’Iran récompensée par deux Festivals du Film américain et indien

Selon le rapport du samedi 9 janvier de l’IRNA, « La Terre Bleue » a remporté le prix international du meilleur film international au « Silver State Film Festival » de Las Vegas, aux États-Unis, organisé du 11 au 17 décembre 2020.

Le Silver State Film Festival est organisé dans le but de soutenir les cinéastes indépendants et de fournir une plate-forme pour la coopération inter-cinéastes de différents pays.

Le film a également remporté le prix du meilleur scénario au Festival du Film de Global à Mumbai, en Inde.

La Terre bleue, une coproduction des cinémas iranien et tchèque et le deuxième film d'Ali Fakhrmousavi raconte l'histoire d'un médecin nommé Arash, las des problèmes de la ville quotidien, qui se déplace d’une ville industrialisée où il habite pour un village à la frontière iranienne, manière de se détendre et de se reposer. Tout va bien jusqu'à ce que son sens de la justice se réveille…

Poursuivant sa présence mondiale, La Terre Bleu fait son chemin vers d'autres festivals de films européens et asiatiques.

