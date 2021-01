Production du vaccin anti-Covid19: alliance stratégique Irano-cubaine

Selon l’IRNA, Kianoosh Jahanpour a republié samedi 9 janvier 2021 sur sa page Twitter une partie du discours de Michael Shifter, le président du think tank « Dialogue interaméricain » basé à Washington.

Michael E. Shifter est président du Dialogue interaméricain et professeur adjoint d'études latino-américaines à l'École du service extérieur de l'Université de Georgetown. Il est membre du Council on Foreign Relations et écrit pour la revue Foreign Affairs du conseil. Il est également membre de l'Association des études latino-américaines (LASA) et rédacteur en chef de Current History.