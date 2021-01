Cathode de cuivre: les exportations iraniennes se sont élevées à 512 dollars en neuf mois

Selon les statistiques douanières iraniennes, le correspondant de l'IRNA a rapporté que le prix moyen par tonne de cathode de cuivre exportée était de 6 394 dollars.

Les cathodes de cuivre sont utilisées comme matières premières pour produire des produits en cuivre de haute pureté et sont utilisées dans les alliages de cuivre, les alliages, le bronze et les alliages d'aciers, outre les industries du fil et des transformateurs, elles sont également largement utilisées dans le domaine de la transmission, de l'instrumentation, des machines électriques et des équipements de construction.

La quantité de production de cathodes de cuivre au cours des neuf premiers mois de cette année a atteint 192 000 tonnes, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période l'an dernier.

L'Inde et la Chine étaient les principales destinations d'exportation des cathodes de cuivre, la valeur des exportations de cathodes de cuivre vers l'Inde pendant cette période s'élevant à 65,4 millions de dollars.

