La FICR apprécie l'Iran pour ses efforts d'intervention d'urgence

C'est une grande réussite à l'échelle mondiale que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a apprécié l'Iran pour ses programmes et ses points de vue modifiés, a déclaré lundi à l'IRNA, Afshin Alikhani, un responsable de la Société du Croissant-Rouge iranien.

Une unité d'intervention d'urgence (ERU) est une équipe de spécialistes techniques formés, prêts à être déployés à bref délai, qui utilise des ensembles pré-emballés d'équipements standardisés. Les ERU sont conçues pour être autonomes pendant un mois et peuvent fonctionner jusqu'à quatre mois. Les URE sont essentielles dans le système d'outils d'intervention en cas de catastrophe de la Fédération internationale.

Des URE ont été créées en 1994 pour apporter un soutien immédiat aux Sociétés nationales dans les pays touchés par une catastrophe. Ils fournissent un soutien spécifique ou des services directs lorsque les installations locales sont détruites, submergées par le besoin ou n'existent pas.

En 2017, l'équipe des techniciens médicaux d'urgence (EMT) d'Iran est devenue membre de l'ERU de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Barbara Rizzoli, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Téhéran, a déclaré que les mesures prises par la Société du Croissant-Rouge iranien (IRCS) pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 étaient très importantes dans divers domaines, y compris la prévention et traitement.

Dans la lutte contre le coronavirus, l'IRCS, avec le ministère de la Santé et d'autres organisations responsables, a entrepris des activités importantes, du diagnostic rapide et du dépistage à la fourniture de services médicaux et d'abris, a-t-elle noté, ajoutant: mais l'activité la plus importante de cette population a été d'informer le public sur les soins de santé et les traitements.

Le CICR a soutenu autant que possible la Société du Croissant-Rouge iranien, l'une des contributions étant le versement de 500000 francs suisses, a-t-elle déclaré.

