Plus de 80 000 enfants de mères iraniennes demandent la citoyenneté

Téhéran (IRNA)-Le Vice-Ministre iranien de l’Intérieur pour la sécurité et l’application des Lois a annoncé l’enregistrement d’environ 84 000 enfants de mères iraniennes sur le site Web de la Direction générale des citoyens étrangers et des immigrants et a annoncé la délivrance de cartes d’identité à 243 d’enfants nés de pères étrangers.

Dans un entretien avec le correspondant politique de l'IRNA le lundi 11 janvier, Hossein Zolfaghari a déclaré à propos des dernières évolutions concernant l'inscription pour recevoir les certificats de naissance destinés aux enfants nés de mère iranienne et de père étranger : « 1 032 enfants de mères iraniennes ont été déjà enregistrés et environ 12 000 dossiers ont été classées et sont prêts à faire l'objet d'un examen. Près de 7 000 cas ont été transmises aux autorités compétentes de sécurité pour étude. » Concernant le processus de dépôt d'une demande de citoyenneté pour les enfants nés de mère iranienne, le vice-ministre de l'Intérieur a déclaré: « La pré-inscription pour le dépôt d'une demande se fera sur le site Web de la Direction générale des citoyens étrangers et des immigrants à l'adresse www.bafia.ir .