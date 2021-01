L'Inde, la Russie, la Chine d'où l'Iran importera ses vaccins du coronavirus

Mohammad Reza Zafarghandi a ajouté lundi lors d'une conférence de presse: "L'achat des vaccins Pfizer et Moderna n'a jamais été à l'ordre du jour de l'Iran en raison des prix élevés et des problèmes de transport sanitaire, mais le vaccin suédois AstraZeneca dont seulement les études scientifiques ont été faites en Angleterre et le stockage est réalisable en Iran peut être acheté par l'Iran. Ce vaccin est également produit en Inde, en Chine et en Russie dans le cadre d'un contrat avec AstraZeneca, et l'achat de ce vaccin auprès de diverses sources est à l'ordre du jour."

"Selon le ministère iranien de la Santé, environ deux millions de vaccins du coronavirus doivent être importés de diverses sources avant avril 2021, car la production de vaccins du Covid-19 dans le pays et la production conjointe de vaccins avec Cuba prendront plus de temps.", a précisé le Chef de l'Ordre des médecins.

"290 entreprises dans le monde travaillent maintenant à la production d'un vaccin du Covid-19. Ces vaccins se présentent sous de nombreuses formes différentes et peuvent être des virus atténués ou inactivés de type protéine MRNA. Ce qui importe c'est la formule du vaccin sinon il peut être produit dans n'importe quel pays, y compris en Inde, en Russie ou en Chine. Beaucoup de nos pays voisins, tels que les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont acheté des vaccins à la Chine. Et la Turquie a acheté 50 millions de vaccins à la Chine.", a ajouté ce responsable iranien.

"Le vaccin AstraZeneca n'est pas considéré comme un vaccin britannique. Ce vaccin est fabriqué en Suède et seulement ses études scientifiques ont été faites à Oxford, le coût de ce vaccin est compris entre 5 et 6 dollars, tandis que les vaccins américains sont beaucoup plus chers et l'achat de ce vaccin auprès de diverses sources est à l'ordre du jour.", a souligné le Dr. Zafarghandi.

