Coronavirus emporte 91 autres Iraniens

« Sur la base des critères de diagnostic définitifs, l’Iran a recensé lundi 11 janvier 6 208 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, dont 642 ont été hospitalisés, ce qui porte le nombre total des personnes testées positives depuis le début de la pandémie à 1 292 614 », annonce Sima Sadat Lari.

« Heureusement, 81 736 patients se sont rétablis ou sont sortis de l'hôpital jusqu'à présent. En outre, 4568 patients atteints de Covid 19 sont en réanimation ou soins intensifs. Jusqu'à présent 8 207 975 tests pour Covid 19 ont été réalisés dans le pays », a fait savoir cette autorité sanitaire.

Madame Lari a ajouté : « Actuellement et sur la base des dernières analyses, 7 villes iraniennes à savoir Sari, Amol, Fereydounkenar, Qaemshahr et Neka dans la province septentrionale de Mazandaran et Bandar-e-Gaz et Kordkouy dans la province toujours septentrionales du Golestan sont en rouge. Par ailleurs 30 villes sont en orange, 219 villes en jaune et 192 autres en bleu. »

