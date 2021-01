Téhéran (IRNA) - La 20e exposition internationale spécialisée de l'industrie électrique et la 16e exposition internationale de l'industrie de l'eau et des installations hydrique et d'assainissement d'Iran ont été inaugurées à Téhéran en présence du ministre iranien de l'Énergie et du ministre irakien du commerce.

Le 20e Salon international spécialisé des industries de l'eau et de l'électricité a été inauguré en présence du ministre iranien de l'Énergie et du ministre irakien du Commerce. Cette exposition se tiendra du 12 au 15 janvier 2021 avec la participation de 275 entreprises nationales et étrangères. En marge de cet événement international, trois ateliers seront organisés sur les débats actuels de l'industrie de l'eau, de l'électricité.