Production d'huiles industrielles: l'Iran met fin au monopole des entreprises américaines et européennes

Les besoins de l'industrie aéronautique en huiles industrielles, dont la production avait été monopolisée par quatre sociétés européennes et américaines, peuvent déjà être satisfaits au niveau national grâce à la formulation et à la production d'une société scientifique iranienne.

Le PDG de la société a souligné que le pétrole iranien peut être utilisé à la fois pour «l'aviation générale» et «l'aviation commerciale et les jets», et que la réalisation de 14 nouveaux produits est à l'agenda de travail du complexe technologique iranien.

«Le produit est également prêt à être exporté», a souligné Mohamad Javad Khajeh, soulignant que l'Iran est devenu le cinquième pays au monde à réaliser la production d'huiles industrielles.

Il a également souligné que le prix du pétrole industriel iranien est 60% moins cher que celui de l'extérieur du pays.

Plus de 600 000 litres de ce type d'huile sont consommés chaque année, a conclu Khajeh.

