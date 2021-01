Un regard sur les investissements étrangers dans la province de Markazi

La proximité de la capitale, l'existence d'infrastructures énormes et performantes, les services d'eau, d'électricité et de gaz, ou les voies d'accès aux villes et zones industrielles ont également contribué à l'intérêt des entreprises internationales ces dernières années pour investir dans cette province.

Concernant le volume des investissements étrangers dans la province, le gouverneur de Markazí, Seyed Ali Aqazade a déclaré: «Entre les années iraniennes 1395 et 1398 (2014-2017), un nouveau plan d'investissement étranger de plus de 2 100 millions de dollars a été approuvé dans la province, produisant une augmentation qui a dépassé 200%.»

«La plupart des investissements étrangers dans la province étaient destinés respectivement aux secteurs de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture et des services», a-t-il ajouté.

Malgré le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord nucléaire et les conditions difficiles découlant des sanctions, au cours des 9 premiers mois de l'année dernière, 5 projets financés par des investissements étrangers ont été mis en œuvre pour une valeur de 1 530 millions de dollars dans diverses zones économiques de la province », a-t-il expliqué.

Au cours de l'année dernière, 1398, la province du Centre a reçu 6 investissements étrangers nouvellement approuvés d'une valeur de 1 550 millions de dollars dans diverses zones économiques, ce qui confirme un volume d'investissement sans précédent dans cette province en un an.

Et cette année, deux nouveaux projets ont également été approuvés qui seront financés par des investissements étrangers dans les domaines de la production de cosmétiques et de médicaments déjà en cours.

