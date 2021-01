L’Iran a un bilan clair dans la lutte contre Al-Qaïda (Khatibzadeh)

Dans une déclaration ce mardi, Saeed Khatibzadeh a rejeté l'allégation comme une répétition d'anciennes accusations.

«Répéter les accusations et montrer des documents fabriqués sous le nom de révélation d'informations confidentielles par Pompeo, le secrétaire d'État américain, dans la semaine qui reste jusqu'à la fin du règne rebelle du régime Trump, montre leur désespoir et l'échec de la 'pression maximale' politique contre l’Iran », a-t-il dit.

«Le recours à de tels stratagèmes et à des affirmations sans fondement et sans fondement ne peut en aucun cas aider le régime terroriste américain à corriger sa voie, qui est pleine d'erreurs, et à restaurer l'image injustifiable des responsables de ce régime», a noté Khatibzadeh.

«Auparavant, Pompeo avait, une fois de plus, à l'époque où il était à la tête de la CIA, et en échange de pétrodollars, cherché à établir un lien fabriqué entre l'Iran et al-Qaïda afin d'utiliser le chantage et la fausse propagande pour transférer les responsabilités et la pression des alliés américains, qui étaient les accusés dans le cas d'Al-Qaïda et le soutien à la catastrophe du 11 septembre », a-t-il ajouté.

«Cependant, jusqu'à la fin du mandat de l'administration Trump, il n'a pas réussi à faire croire aux États-Unis et à l'opinion publique mondiale à l'histoire qu'il avait inventée», a-t-il déclaré.

Il a souligné que les responsables iraniens ont donné la réponse appropriée à ces jeux de blâme et à ces scénarios de style hollywoodien tout au long de ces années.

«La République islamique d’Iran, qui a elle-même été victime du terrorisme d’État américain et des groupes qu’elle a soutenus, a un bilan brillant et défendable dans la lutte contre le terrorisme d’Al-Qaïda et de Daech, et estime que cette page du spectacle mis en scène Le camp radical aux États-Unis ne contribuera pas à leur soif et à leur dépendance aux sanctions ou aux actes de déclenchement de tensions », a-t-il ajouté.

