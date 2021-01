La Chine a une fois de plus condamné les sanctions américaines anti-iraniennes

«Ce sont les États-Unis qui sont le plus grand facteur de déstabilisation menaçant la paix et la sécurité mondiales et sapant la coopération multilatérale», a-t-il déclaré.

«Dans une poursuite effrénée de l'unilatéralisme, il se retire de manière flagrante des traités et des organisations et recourt arbitrairement à la menace de sanctions. À ce jour, il est sorti d'une douzaine de conventions et organisations internationales», a-t-il ajouté.

«Les États-Unis ont annoncé unilatéralement le rétablissement des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran, et ont abusé du lieu de l'ONU pour diffamer de manière flagrante d'autres pays, suscitant une large opposition de la communauté internationale», a noté Lijian.

«De tels comportements sapent gravement la coopération internationale dans divers domaines, l'ordre et le mécanisme internationaux existants, ainsi que la paix, la stabilité et la sécurité mondiales», a-t-il ajouté.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**