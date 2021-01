Production de zinc métal : les exportations iraniennes atteignent 189 millions de dollars en 9 mois

Selon le correspondant économique de l'IRNA mercredi 13 janvier, sur la base des tableaux des statistiques douanières iraniennes, le prix moyen à l'exportation par tonne de zinc métal est fixé à 2 226 dollars.

Selon le rapport, au cours des 9 premiers mois de cette année, le zinc métal, figure parmi les 30 produits d'exportation les plus importants des industries minière et minérale, derrière l’acier et le cuivre.

Les statistiques préliminaires du volume des échanges de notre pays au cours de la période mentionnée montrent que 110 279 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 51 milliards et 970 millions de dollars ont été échangées, dont la part des exportations était de 85 millions et 263 mille tonnes d'une valeur de 25 milliards et 112 millions de dollars.

De même la quantité d'extraction de plomb et de zinc au cours des huit premiers mois de l’année a atteint 655 850 tonnes

