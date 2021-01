Production de bitume : l'Iran, 1 er au Moyen-Orient et 7e dans le monde

Vu cet impératif, demain jeudi 14 janvier, avec la présence en ligne du Président de la RII, Hassan Rohani, l'opération de lancement de la plus grande raffinerie de bitume du pays débutera sous l'égide de la société iranienne « Développement d’Energie de Pasargad » et sans la présence d'un concédant de licence étranger. Une réalisation qui ne s’appuie que sur le pouvoir des ingénieurs nationaux.

À cet égard, le PDG de la raffinerie de pétrole super lourd Qeshm (sud), Qassem Mahmoudi, se référant aux efforts inlassables et appréciables des ingénieurs et des fabricants d'équipements domestiques dans ce projet, a souligné: « Cette raffinerie est prévue avec une capacité de 70 000 barils par jour, qui est mise en œuvre en 2 phases différentes et chaque phase doit produire 35 000 bpj.

« Jusqu'à présent, environ 135 millions d'euros de ressources en devises ont été dépensés pour la mise en œuvre de ce projet, dont 85 millions d'euros sont assurés par le Fonds national de Développement et le reste a été fourni par le groupe de développement énergétique Pasargad », ajoute Qassem Mahmoudi.

L'Iran se classe respectivement septième et quatrième au monde parmi des dizaines de pays producteurs et exportateurs de bitume. L'Iran peut répondre à 8,3% de la demande mondiale de bitume.

L'Iran produit annuellement environ cinq millions de tonnes de bitume, dont la moitié est consommée dans le pays et le reste est exporté vers le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, l’Asie de l'Est et du Sud-Est, l'Afrique et l'Europe.

