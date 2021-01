Séjour permanent en Iran pour les spécialistes internationaux

Mehdi Mahmoudi s’exprimant mercredi 13 janvier lors de la cérémonie de dévoilement du programme de « Coopération avec des experts et entrepreneurs internationaux », a ajouté : «Des règlements pour la protection des élites et des intellectuels internationaux ont été élaborés et les spécialistes et entrepreneurs internationaux peuvent bénéficier, en fonction des points qualificatifs, de 3 ans (minimum), 5 ans, 10 ans voire une résidence permanente.

Le processus de la réception des professionnels et des entrepreneurs internationaux a commencé l'année dernière et actuellement 70 dossiers sont en cours d'examen et 30 permis de séjour ont été déjà délivrés sous diverses formes.

M.Mahmoudi a rappelé : « Les immigrants en Iran ne viennent pas seulement d'Irak, de Pakistan et d'Afghanistan, il y a aussi des immigrants américains, européens et asiatiques qui sont soutenus par la République islamique d'Iran. »

Lors de cette cérémonie, un système trilingue (anglais, persan et arabe) au service du Programme de coopération avec des experts et des entrepreneurs internationaux a été dévoilé. Les candidats peuvent s'inscrire à l'adresse http://iconnect.isti.ir.

