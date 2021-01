Iran: la croissance des exportations de tracteurs se poursuit

Abolfath Ibrahimi a ajouté, dans un entretien avec des journalistes aujourd'hui, que ce volume d'exportations de la compagnie est réalisé dans le cadre de l'exportation de 1 300 tracteurs vers l'Afrique, l'Amérique du Sud et les pays voisins.

Il a mentionné que plus de 20 000 tracteurs de 20 types différents sont produits chaque année dans cette entreprise, et il a déclaré: «Nous essayons d'augmenter la capacité d'exportation de cette entreprise à 1 700 unités cette année».

Le responsable a poursuivi, faisant référence à l'utilisation de la force et de l'expérience des diplômés universitaires pour localiser les pièces internes des tracteurs et améliorer leur qualité, que «Actuellement, 50 personnes travaillent dans le domaine de la recherche et du développement pour cette entreprise, dont 30 universitaires distingués au niveau du doctorat et de la maîtrise.»

Il a souligné que 90 pour cent de la production de pièces détachées pour tracteurs est réalisée à l'intérieur du pays par des experts iraniens, arrêtant ainsi l'importation de pièces détachées en provenance des pays européens, de la Chine et de l'Inde.

La Compagnie iranienne de fabrication de tracteurs dont le siège social est situé dans la ville de Tabriz (nord-ouest), a été créée en tant que société par actions privée en 1992, et cette société est devenue une société anonyme publique en avril 1996 et a été acceptée à la bourse en août 1996.

