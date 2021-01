Ispahan, l'une des 52 plus belles destinations touristiques du monde (New York Times)

Selon IRNA, s’intéressant au tourisme, le journal américain le New York Times a récemment présenté 52 destinations touristiques à travers le monde, dont Ispahan, le qualifiant de « l'un des endroits à ne pas manquer » en 2021.

Le magazine américain qui a demandé à ses lecteurs de nommer les lieux inspirateurs promettent un moment de pure détente, qui les ont rendus heureux, qui leur tiennent particulièrement à cœur, qu’il recommande encore et encore et qu’il juge être une des destinations incontournables à voir une fois dans une vie a choisi sur plus de 2 000 propositions reçues, 52 destinations touristiques parmi lesquelles la ville mythique d’Ispahan pour nous rappeler que le monde nous attend toujours et à bras ouvert.

Parmi les endroits sélectionnés, qui représentent différents coins du monde, la seule ville qui représente l'Iran pour le tourisme en 2021 est Ispahan.

« Le bruissement de la gaufre croustillante, les chauffeurs de taxi souriants avec des questions interminables et le labyrinthe des ruelles qui mènent aux coins cachés du Grand Bazar d'Ispahan », c’est par ces mots que qualifie l’un des lecteurs du journal, Ia ville d’Ispahan.

Dans ce rapport, ont voit également des photos sur le pont de Khajou et l'hôtel Abbasi de la belle ville d’Iran.

