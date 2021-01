L’Iran met en garde contre toute éventuelle agression dans les plus brefs délais

S'exprimant en marge de la dernière étape de l'exercice Payambar-e Azam 15 (Le Grand Prophète 15), qui a débuté le vendredi. dans la zone centrale du désert iranien, le général Bagheri a réaffirmé que si les ennemis de la République islamique avaient des intentions malveillantes envers les intérêts nationaux, les routes commerciales maritimes et terre et territoire de la République islamique d’Iran, ils seront détruits par les missiles avancés du pays.

Les exercices militaires au cours des 15 derniers jours et jusqu'aux 5 prochains jours, qui sont effectués en temps intensif et presque simultanément, montrent l'extraordinaire et excellente disponibilité des forces armées dans toutes les dimensions de la terre, de l'air, de la mer et de l'air et défense antimissile, a-t-il ajouté.

Il a évoqué l’exercice Payambar-e Azam 15 du CGRI qui a été lancé avec les opérations combinées et le tir de missiles dans diverses classes, et a souligné «La tenue d'un exercice à grande échelle Payambar-e Azam 15 (Le Grand Prophète 15) montre que la puissance de missiles de la République islamique d'Iran à courte, moyenne et longue portée est prête à défendre la terre et le territoire, les intérêts nationaux et les objectifs sublimes de la République islamique d’Iran de toutes ses forces. »

L'exercice à grande échelle Parambar-e Azam a démontré la puissance de défense de la République islamique d'Iran en protégeant ses intérêts nationaux, a-t-il déclaré et souligné «Bien que nous n’ayons pas l’intention de mener une agression, nous déclarons avec ces exercices militaires que si des ennemis ont de mauvaises intentions envers notre pays, ils seront attaqués avec la puissance des missiles de l’Iran dans les plus brefs délais.»

