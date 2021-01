L'Iran accueillera un tournoi international de tennis ce janvier

Du 23 au 31 janvier, sur l'île de Kish, un tournoi international se déroulera entre de jeunes joueurs de tennis de 9 pays.

Les compétitions masculines accueilleront des athlètes d'Iran, de France, de Roumanie, des États-Unis, de Turquie et de République tchèque, et les compétitions féminines comprendront des joueurs de tennis d'Iran, du Mali, de Russie, de Turquie et de Lettonie.

L'année dernière, l'Ukraine et la France ont été respectivement sacrées championnes et finaliste, tandis que les Iraniens Yunes Talavar et Arian Esmaeilpur Falah sont arrivés à la troisième place. Dans la catégorie féminine, les joueurs de tennis iraniens Meshkat Al-Zahra Safi et Mahta Khanlu se sont classés respectivement premier et deuxième.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**