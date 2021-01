Des chercheurs de 10 pays participent à la conférence sur les jeux vidéo en Iran

Téhéran (IRNA)- Le Secrétaire de la Conférence internationale sur «les jeux informatiques; Opportunités et défis» a déclaré lundi que des chercheurs et des professeurs de 10 pays, à savoir l'Iran, la Corée du Sud, l'Allemagne, les Etats-Unis , Singapour, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Finlande, la République tchèque et l'Allemagne participent à cette conférence.

La 6e Conférence sur les jeux informatiques; Opportunities and Challenges a un point de vue particulier sur les travaux de recherche liés aux jeux informatiques numériques, pour des groupes d'âge allant des enfants d'âge préscolaire aux personnes âgées, qui se tiendront les 19 et 20 janvier en ligne. S'adressant à l'IRNA, Javad Rasti a déclaré que les chercheurs, techniciens et professeurs d'université de ces pays participent à la 6e Conférence sur les jeux informatiques; Les opportunités et les défis dans des domaines tels que la présentation, les arbitres, les communications et la conférence liminaire sont en train de rapatrier l'événement.

