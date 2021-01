Nous prierons avec l'imam Khamenei dans la mosquée libérée Al-Aqsa (Ambassadeur palestinien à Téhéran)

Dans son discours à la "Conférence des chefs des comités de politique étrangère dans les parlements des pays défenseurs de Palestine tenue lundi dans l'espace virtuel, Zawawi a salué l'unité du peuple palestinien pour avoir transformé la Palestine en une plate-forme de cohésion et de solidarité entre tous les peuples libres du monde.

Il a également souligné «tout le monde, du fleuve à la mer», en faisant des efforts pour libérer la Palestine; Décrivant la normalisation de certains pays avec le régime sioniste comme une question condamnable; Et il a appelé chacun à faire des efforts pour expulser cet ennemi occupant d’al Qods.

L'ambassadeur palestinien a noté que les deux dirigeants, le lieutenant-général Hajj Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis, avaient atteint le rang de martyre pour la défense de Jérusalem et pour le bien de la lutte contre les occupants sionistes et américains.

Je prie Dieu Tout-Puissant pour la longévité du leader de la révolution islamique en Iran, Imam Khamenei, et nous prierons certainement avec son éminence dans la mosquée Al-Aqsa; Le grand objectif qui sera atteint avec l'unité des Palestiniens et le soutien de tous les pays islamiques, a-t-il espéré.

