L’administration maléfique de Trump touche à sa fin

Le porte-parole du gouvernement iranien a poursuivi : « Aujourd'hui, l’engagement et le respect du droit et des normes à l’international par les Etats-Unis sont une exigence mondiale. La nouvelle administration américaine ne devrait pas compenser de manière partiale et partielle l'héritage en un mot cette tache de honte laissée par l'administration précédente. Pire encore serait une tentative potentielle d’instrumentaliser cet héritage pour faire pression sur les nations. La résistance de notre peuple jusqu’aujourd’hui a bien prouvé que la pression et la sanction ne peuvent jamais nous faire plier devant les velléités et le maximalisme. »

M.Rabï a ajouté : « Les États-Unis auront bientôt devant eux une nouvelle opportunité à saisir. Au lieu de suivre les tentations qui provoquent des violations généralisées du droit international et des crimes contre l'humanité, en guise des moyens apparemment civilisés, et qui ne mettent qu’en danger la paix et la sécurité mondiale ainsi que les intérêts des peuples iranien et américain, ils doivent agir avec une intention et une action honnêtes et de manière inconditionnelle. Ils doivent revenir à leurs engagements au titre de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies (qui endosse l’accord sur le nucléaire iranien de 2015) et ouvrir de nouveaux horizons pour leurs relations avec l'Iran et la communauté internationale. »