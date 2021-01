La plus grande raffinerie de gaz du Moyen-Orient prête à fonctionner

Le PDG de la société gazière de raffinage Bidboland dans la ville de Behbahan (sud) a déclaré : « Malgré les sanctions oppressives américaines, cette compagnie, en tant que plus grande raffinerie gazière du Moyen-Orient, a été construite par les experts de l’Ordre sacré de la République islamique et est prête à fonctionner. »

Dans une interview exclusive avec l’IRNA le mardi 19 janvier, Mahmoud Aminnejad a poursuivi : «Cette raffinerie est un symbole de la puissance de l'Iran et de ses experts. Fruit de 36 mois de travail épaulé par le ferme soutien du gouvernement, elle sera inaugurée jeudi (21 janvier) en présence des représentants de l'Etat. »

Il a ajouté : « Plus de 3 milliards et 400 millions de dollars ont été investis dans la construction de cette grande raffinerie et elle est capable de collecter tous les gaz naturels iraniens et de le transformer en gaz utile ».

S’attardant sur le fait que le gaz naturel et le pétrole brut sont souvent associés et extraits simultanément des mêmes gisements, ou encore des mêmes zones de production, le PGD du groupe a indiqué : « Cette raffinerie est en mesure de ramasser tous les gaz naturels (mélange gazeux d'hydrocarbures) dans les trois provinces du Khouzestan, Kohguilouyeh-et-Bouyer-Ahmad et Bouchehr. »

