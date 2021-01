De hautes autorités américaines blacklistées par l’Iran

« Le Ministère des affaires étrangères de la République islamique d'Iran, afin de mettre en œuvre « la loi contre les violations des droits de l'homme et les actes aventureux et terroristes des États-Unis dans la région », approuvée par le Parlement de la RII, a mis sur sa liste de sanction un certain nombre d'Américains pour avoir commis des crimes terroristes et pour avoir encouragé et soutenu le terrorisme. »

« Ce réseau de responsable a été placé sur la liste des sanctions de la République islamique d’Iran pour violation des règles et des principes fondamentaux du droit international, y compris les droits de l’homme », insiste le diplomate.

