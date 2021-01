L'Arabie saoudite détentrice des armes «les plus déstabilisatrices» dans la région

Faisant référence aux antécédents déstabilisateurs et au rôle destructif de l'Arabie saoudite dans la région et à la formation par ce pays d’une coalitions d’agression contre son voisin yéménite qui a conduit au massacre de civils et à la destruction des infrastructures dans ce pays pauvre arabe et à semer l'insécurité et l'instabilité dans la région, le diplomate iranien, a qualifié de « destructive » la présence de Riyad en tant que membre observateur à la Conférence de Genève sur le désarmement.

Pour l’ambassadeur et représentant permanent de la RII auprès des organisations internationales à Genève, Esmaïl Baqaï Hamaneh, l'intervention de l'Arabie saoudite à cette conférence est contraire aux objectifs et aux missions de l’institution.

L'action de l'Iran pour empêcher la participation controversée de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis à la conférence sur le désarmement découle du souci de la RII pour la préservation du prestige de l’institution en tant que seul organe multilatéral international dans le domaine du désarmement nucléaire, insiste le diplomate.

