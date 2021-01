Covid-19 : la vaccination commence en Iran «dans les semaines à venir»

Hassan Rohani qui s’exprimait mardi soir 19 janvier lors d'une réunion des chefs des comités spécialisés de la cellule nationale pour la lutte contre le coronavirus, a reçu des rapports des appareils compétents impliqués dans les importations du vaccin tels la Banque centrale, le ministère des Industries, des Mines et du Commerce et le ministère de Santé et de l'Éducation médicale, sur les dernières mesures prises pour assurer les financements nécessaires déstinés aux importations mais aussi à la construction des vaccins anti-Covid.

« La fourniture de vaccinations COVID est l'une des priorités du pays », a précisé le Président.

M.Rohani a ajouté : « Malgré tous les obstacles et restrictions, les mesures nécessaires ont été prises pour acheter le vaccin et le premier envoi, qui est approuvé par le ministère de la Santé, entrera dans le pays dans les prochaines semaines et la vaccination commencera immédiatement dans le cadre d'un document national. »

