Iran : huit produits pharmaceutiques dévoilés dans la cité industrielle de Barekat à Alborz

Karaj (IRNA)- La cérémonie de dévoilement de huit nouveaux produits dans le domaine des suppléments, des matières premières et des médicaments à base d'ivermectine et de mucosil a été organisée mardi en présence du directeur général du centre exécutif de Farman-e Imam (Ordre de l’Imam) dans la cité industrielle et pharmaceutique de Barekat de la province d'Alborz près de Téhéran.

Lors de la cérémonie de dévoilement de ces produits, le PDG du groupe Barekat a souligné les bons effets économiques de ces produits pour le pays. « Le supplément Mucosil, qui est efficace pour améliorer la stimulation du système immunitaire et a un grand effet sur l'amélioration de la maladie Covid 19, sera produit avec une capacité annuelle de 10 millions de comprimés », ajoute cette autorité. « Il a déclaré qu'en produisant ce supplément médicamenteux, l'Iran économisera 700 000 dollars par an en devises. »