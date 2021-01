Zarif salue l'appel du Qatar au dialogue entre l'Iran et les États arabes

"L'Iran salue l'appel de mon frère Mohammed ben Abdulrahman ben Jassim Al Thani pour un dialogue inclusif dans notre région. Comme nous l'avons constamment souligné, la solution à nos défis réside dans la collaboration pour former conjointement une région forte, pacifique, stable, prospère et libre d'hégémonie mondiale ou régionale.", a écrit le chef de la diplomatie iranienne dans son compte Twitter.

Dans une interview accordée à Bloomberg, Al-Thani souhaitant tenir des pourparlers entre l'Iran et les États du littoral du golfe Persique, a affirmé: "Le Qatar espère que cela se produira et nous pensons toujours que cela devrait se produire. C’est également un désir partagé par d’autres pays du Conseil de coopération du Golfe [Persique]."

Les relations Iran-Qatar ont connu diverses évolutions, mais les canaux de dialogue, d'échanges historiques et de bon voisinage ont toujours été préservés et élargis ces dernières années.

En juin 2017, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu leurs liens avec le Qatar et imposé des sanctions à ce pays du golfe Persique dans le but de forcer les Qataris à rompre les relations amicales avec l'Iran, mais Doha et Téhéran ont pu renforcer les liens plus que déjà. Dans cette période du boycott anti-qatari, l'Iran étaient parmi les rares pays qui ont soutenu le Qatar en envoyant vers Doha des avions cargo contenant des produits alimentaires.

Certes, c'est dans la même perspective de coopération que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdulrahman Al Thani, a souligné: "La préservation des relations de bon voisinage entre Téhéran et Doha a toujours été privilégiée."

