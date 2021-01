La réaction de la mission iranienne auprès des Nations Unies contre l'arrestation de Kaveh Afrassiabi par les États-Unis

New York (IRNA) – "L'arrestation de l'expert en relations internationales et professeur de l'université iranienne aux États-Unis était due aux préjugés et aux intentions de l'administration Trump contre l'Iran.", a déclaré le porte-parole de la mission iranienne auprès des Nations Unies.

Selon le correspondant de l'IRNA à New York, Alireza Miryussefi a fait cette déclaration mardi en réponse à l'arrestation de Kaveh Afrassiabi, un analyste des affaires irano-américaines, par le ministère américain de la Justice jusque quelques heures avant la fin de l'administration Trump. "Il est triste d'entendre que l'administration extrémiste anti-iranienne Trump a arrêté le Dr. Afrasiabi au cours des dernières heures sur la base des fausses accusations. Le Dr. Afrassiabi n'est pas le représentant d'Iran et n'a travaillé avec la mission iranienne que comme professeur d'université et expert en relations internationales.", a ajouté le porte-parole de la mission iranienne auprès des Nations Unies. Le porte-parole de la mission de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a poursuivi: "Kaveh Afrassiabi fournissait des consultations à la délégation iranienne sur les questions internationales, et depuis le tout début, sa relation de travail avec nous était totalement transparente." Résidant aux États-Unis depuis longtemps, Kaveh Afrassiabi est un analyste de la politique étrangère et auteurs de plusieurs ouvrages sur les relations irano-américaines. Cet expert académique a été arrêté mardi par le ministère américain de la Justice pour ce que les autorités américaines a appelé "des activités illégales". Selon le ministère américain de la Justice, les interviews d'Afrassiabi avec les chaînes d'info américaines sont une forme de lobbying pro-iranien et ces interviews purement médiatiques approuvent qu'il était chargé d'une mission de la part de l'Iran !!! Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench