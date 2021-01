Le JCPOA, le sujet principal des échanges entre les ministres iranien et irlandais des Affaires étrangères

Le 20 janvier 2020, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a discuté via vidéoconférence avec son homologue irlandais Simon Coveney au sujet des relations bilatérales, des questions liées au JCPOA et des opinions de deux pays vis-à-vis des évolutions régionales et internationales.

Lors de son allocution, le ministre irlandais des Affaires étrangères a annoncé la décision de son pays de rouvrir son ambassade à Téhéran.

Zarif a également remercié la partie irlandaise d'avoir pris cette initiative et a invité son homologue irlandais à visiter l'Iran.

La République d'Irlande vient d'être élue comme membre du Conseil de Sécurité des Nations-Unies pour un mandant de deux ans.

