Takht-Ravanchi: les sanctions anti-syriennes doivent être levées

Selon le correspondant de l'IRNA à New York, Madjid Takht-Ravanchi, a déclaré mercredi lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU: "Les sanctions illégales unilatérales des États-Unis et de certains autres pays sont appliquées contre le peuple syrien alors que les Syriens souffrent sérieusement des actes terroristes."

"Dans ces circonstances, ces sanctions inhumaines, qui visent les personnes les plus vulnérables plus que les autres, ont l'effet de saupoudrer de sel sur les blessures du peuple syrien, et empêchent également le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers et entravent le processus de reconstruction.", a ajouté le Représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies.

"Nous rejetons complètement l'imposition de sanctions illégales unilatérales et appelons à leur levée immédiate. Notre position consiste à résoudre pacifiquement la crise syrienne. À cet égard, nous soulignons l'importance du processus d'Astana pour aider à façonner le processus politique syrien et soutenir les activités actuelles de l'ONU en Syrie.", a précisé ce haut diplomate iranien.

Faisant référence aux réunions du Comité constitutionnel syrien, le Représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a souligné: "Les activités de ce comité devraient se poursuivre sans aucune ingérence et pression extérieures ou sans fixer de délai artificiel pour son achèvement."

Takht-Ravanchi a également mis en relief la nécessité de poursuivre la lutte contre tous les groupes terroristes, ajoutant que leur présence et leurs activités criminelles menacent non seulement la sécurité et l'intégrité territoriale de la Syrie, mais menacent également la paix et la sécurité régionales.

Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a également affirmé que la lutte contre le terrorisme ne doit pas être utilisée comme excuse pour soutenir des tendances séparatistes et des initiatives illégitimes contre la souveraineté syrienne.

"En occupant certaines parties de la Syrie, les États-Unis continuent de violer l'intégrité territoriale de la Syrie et, en fait, cherchent leurs intérêts géopolitiques illégitimes, notamment en soutenant certains groupes terroristes.", a déclaré le chef de la mission iranienne auprès de l'ONU.

"L'Iran continuera à soutenir le peuple et le gouvernement syriens pour faire face aux menaces terroristes et à l'occupation étrangère, et pour reconstruire leur pays en protégeant l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie.", a conclu le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench