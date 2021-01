Iran: un essor de 48% dans la production des électroménagers

En marge de l'ouverture de la première ligne robotique pour la production de réfrigérateurs et de congélateurs dans l'unité industrielle de Pakchouma à Qom, Alireza Razm Hosseini a déclaré: "Il y a eu un bon essor dans la production d'appareils électroménagers en Iran, et nous espérons que les marques iraniennes de ces produits seront en mesure de renforcer leur position sur les marchés régionaux et internationaux."

Lors de son voyage d'une journée à Qom, le ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce a visité le groupe industriel de Pakchouma dans la cité industrielle de MahmoudAbad de Qom. Razm Hosseini a également visité quelques usines de la cité industrielle de Shokouhiyeh de Qom.

La cité industrielle de Shokouhiyeh, en tant que plus grande ville industrielle de la province de Qom avec une superficie de plus de mille hectares, est située au km 12 de l'ancienne route Qom-Téhéran et le plus grand volume d'investissement industriel de la province y a été réalisé.

Le volume d'investissement réalisé pour les unités industrielles de Qom est de plus de 51 000 milliards de rials iraniens, ce volume d'investissement étant réalisé dans environ 2 400 unités industrielles et de production de la province pour plus de 58 000 d'emplois.

