L'Iran condamne le double attentat-suicide à Bagdad

Faisant part de sa compassion à l'égard des proches et des familles des victimes, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a exprimé les condoléances et la solidarité de l'Iran au gouvernement et au peuple irakiens.

"Le terrorisme takfiri, en ressuscitant, a ciblé l'Irak. Ce terrorisme cherche à perturber la paix et la stabilité de l'Irak et à fournir une excuse pour une présence continue des étrangers", c'est par ces mots qu'a réagit le diplomate iranien.

Le porte-parole de l'appareil diplomatique a réitéré sur le soutien de la République islamique d'Iran au gouvernement irakien, à la stabilité et l'unité du pays voisin.

Saïd Khatibzadeh a également annoncé le soutien de l'Iran aux mesures prévues par le gouvernement et les services de sécurité irakiens pour rétablir la sécurité, arrêter et punir les auteurs et les commendataires du drame et assécher les racines de la pensée takfiri.

"La République islamique d’Iran, comme par le passé, est prête à apporter toute assistance aux frères irakiens dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme", a-t-il réaffirmé.

