Les plans insidieux contre l'Iran sont voués à l'échec (Zarif)

"Des attentats terroristes à Bagdad au léchage de bottes par Netanyahu - bien qu'il s'agisse de nouvelles bottes - tous n'ont qu'un seul objectif : piéger un autre Président aux Etats-Unis pour dépenser du sang et des trésors pour «affronter» l'Iran.

Malgré cette obséquiosité digne d'une grimace, les complots lâches contre l'Iran finiront encore par échouer", écrit le très haut diplomate dans son tweet.

Deux kamikazes se sont fait exploser sur un marché du centre de Bagdad faisant plus de cent morts et blessés parmi les civils. Le bilan pourrait s'alourdir.

Deux kamikazes se sont fait exploser sur un marché du centre de Bagdad faisant plus de cent morts et blessés parmi les civils. Les médecins craignent que le bilan ne continue de s’alourdir.

Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière depuis trois ans dans la capitale irakienne.

Un premier homme a déclenché sa ceinture explosive au beau milieu de vendeurs et de badauds sur le marché de vêtements d’occasion de la place Tayaran, a expliqué le ministère de l’intérieur. Alors qu’un attroupement se formait pour tenter de venir en aide aux victimes, un second kamikaze a fait détoner ses explosifs, a-t-il ajouté.



Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**