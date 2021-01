Les intimidateurs qui cherchaient à terrasser l’Iran ont fini par être renversés, «humiliés»

Le Président Hassan Rohani qui s’exprimait jeudi 21 janvier lors de la cérémonie d'inauguration du grand projet national, mise en exploitation par la société pétrochimique du golfe Persique et avec un investissement de 3 400 millions de dollars a déclaré : « Ceux qui tramaient des complots et conspiraient contre notre nation ont été démasqués devant le monde entier, devant les nations et devant leur propre nation dans les derniers jours de leur maléfique vie (politique), et tout le monde a saisi à quel point ils étaient antidémocratiques et anti-parlement.

« Ils étaient comme ça depuis le début, mais c’était à la fin que le rideau tombe pour que tout le monde saisisse l’ampleur des crimes perpétrés par ces terroristes contre le peuple américain et les peuples du monde », ajoute Hassan Rohani.

S’agissant de la gigantesque raffinerie qui vient d’être ce matin mise en exploitation, le Président de la RII a indiqué : « Ce vaste projet, unique au Moyen-Orient, a été inauguré aujourd'hui par les enfants de cette terre et de cette nation et les forces assidues. Dans les années 2016-2017 grâce à l’accord nucléaire (Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC)), nous avons pu exporter du pétrole, dont une grande partie des revenues a été utilisée par le Fonds de Développement, et nous avons pu ainsi dépenser pour accomplir et mettre en exploitation ce projet. »

La raffinerie de gaz de Bidboland du golfe Persique au sud de l'Iran (Khouzestan) en tant que la plus grande raffinerie de gaz au Moyen-Orient et en Asie occidentale a été mise en exploitation ce jeudi sur ordre du Président de la République islamique d'Iran, Hassan Rohani.

