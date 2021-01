Les États-Unis de Biden devraient saisir l'occasion de lever les interdictions et de rejoindre l'accord nucléaire iranien (Zarif)

Dans un article d'opinion publié vendredi par le magazine américain Foreign Affairs, Zarif a déclaré que l'ancien président américain Donald Trump n'avait pas réussi à faire céder l'Iran à ses demandes par le biais de sa campagne de «pression maximale» qui a suivi le retrait de Washington en mai 2018 de l'accord nucléaire.

«La nouvelle administration de Washington a un choix fondamental à faire. Il peut embrasser les politiques ratées de l'administration Trump et continuer sur la voie du dédain pour la coopération internationale et le droit international », a déclaré Zarid. «Ou la nouvelle administration peut abandonner les hypothèses ratées du passé et chercher à promouvoir la paix et la courtoisie dans la région.»

Le haut diplomate iranien a conseillé à Biden de prendre la deuxième option et de choisir une meilleure voie en mettant fin à la politique ratée de «pression maximale» de Trump et en revenant à l'accord que son prédécesseur avait abandonné.

Zarif, cependant, a déclaré que Washington peut revenir à l'accord s'il montre qu'il a la «véritable volonté politique» d'être un «véritable partenaire dans les efforts collectifs».

«Les accords internationaux ne sont pas des portes tournantes, après tout, et ce n'est pas un droit automatique de revenir à un accord négocié - et de jouir de ses privilèges - après que l'on soit simplement parti sur un coup de tête», a-t-il écrit.