Coronavirus: la vaccination en Iran débute en février (Rohani)

Le président Rohani a déclaré lors d'une réunion du Comité national de la lutte contre le coronavirus: "De bonnes avancées sont déjà réalisées dans le domaine de la production du vaccin iranien et l'importation du vaccin étranger. Dans le domaine des vaccins domestiques, on peut dire que nous aurons trois vaccins dans quelques mois, et le premier lot de ces vaccins iraniens nous parviendra d'ici la fin du printemps."

Le chef du gouvernement iranien a souligné que les trois vaccins Barakat, Razi et Pasteur sont des vaccins Made in Iran qui seront utilisés l'année prochaine. Le président Rohani a espéré que certains de ces vaccins nous parviendront au printemps et d'autres en été.

L'Iran a une histoire de 100 ans de production de vaccins dans le monde

L'Iran produit des vaccins depuis environ 100 ans. L'Iran a une histoire très brillante dans la production de vaccins. Seuls deux pays musulmans dans le monde produisent le vaccin, l'Iran et l'Indonésie. Certains vaccins iraniens sont même exportés vers les pays de la région.

