Achat de détecteur de pollution et d’équipement hospitalier : négociations Irano-japonaises

Selon Ie rapport du samedi 23 janvier du groupe économique de l’IRNA, une réunion quadripartite s'est tenue aux locaux de l'Organisation iranienne du Programme et du Budget avec la participation de représentants de l'Agence japonaise de Coopération internationale, de l'Organisation du Programme et du Budget, du ministère des Affaires étrangères et de l'Organisation nationale de Cartographie. Les deux parties ont discuté de la coopération dans la construction d'hôpitaux, de la pollution de l'air à Téhéran et de la lutte contre les catastrophes naturelles.

Lors de la réunion, les représentants de l’Iran et du Japon ont émis l’espoir de voir le renforcement de leur coopération bilatérale une fois les restrictions et les sanctions levées.

