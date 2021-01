Cancer : 135 000 nouveaux cas par an en Iran

S’agissant des chiffres du cancer en Iran, Afshin Ostovar a déclaré : « Le nombre annuel par cancer survenu en Iran est inférieur à la moyenne mondiale. Le nombre de cas pour 100 000 personnes/an en Iran est 155 pour 100 000 chez les hommes et 128 pour 100 000 chez les femmes. »

Il a poursuivi : « Selon les résultats du programme national d'enregistrement des cancers, dont le dernier rapport porte sur l'année 2018, environ 135 000 cas sont enregistrés chaque année dans le pays, dont 52% sont liés aux hommes et 48% aux femmes. »

Les cancers du sein, de la prostate, du côlon, de la peau et de l'estomac sont les cinq cancers les plus fréquents en Iran, selon ce responsable de la Gestion des maladies non transmissibles du ministère de la Santé.

Chez les hommes, il s'agit des cancers de la prostate, de la peau, de l'estomac, du côlon et de la vessie, et chez la femme, il s'agit des cancers du sein, du côlon, de la peau, de la thyroïde et de l'estomac.

En Iran 16% des décès sont liés au cancer