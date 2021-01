7 entreprises iraniennes membres du Centre et Réseau des technologies climatiques

Selon un rapport publié samedi par les Relations publiques du Centre présidentiel pour les coopérations au service de la Transformation et du développement, le transfert de technologies respectueuses de l'environnement vers les pays en développement est l'un des objectifs de développement des Nations Unies dans le secteur de l'environnement, de sorte que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) cherche à fournir des programmes cohérents, établir une coopération entre pays développés et pays en développement pour atteindre des objectifs tels que la promotion et la facilitation du financement, le transfert du savoir-faire ou l'accès à des technologies ou à des connaissances techniques respectueuses de l'environnement.

Le Centre et Réseau des technologies climatiques (CTCN) encourage le déploiement et transfert de technologies climatiques à la demande des pays en développement et en vue de parvenir à un développement à haute efficacité énergétique, sobre en carbone et résilient face au changement climatique.

Le Centre et réseau des technologies climatiques a été créé dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour développer et transférer des technologies aux pays en développement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter au changement climatique.

