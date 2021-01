L'Iran a le bilan le plus réussi dans la lutte contre le coronavirus parmi les 13 pays les plus touchés

Selon la base de données des citations scientifiques du monde islamique (ISC), les informations extraites du système "ISC COVID-19 Visualizer" montrent que la tendance à la hausse du taux quotidien de mortalité de l'Iran est considérablement diminué depuis décembre 2020 et janvier 2021. Le taux quotidien de mortalité est tombé à 0,67% en décembre 2020 et à 0,21% en janvier 2021, soit le taux de croissance moyen le plus bas du pays depuis le début de la propagation du coronavirus en mars 2020.

Ainsi, en termes de taux de croissance du coronavirus, l'Iran est le pays qui ale bilan le plus réussi parmi 13 pays les plus touchés (Chine, Russie, Turquie, Brésil, Espagne, USA, France, Iran, Canada, Grande-Bretagne, Allemagne, Pakistan et Italie).

L'Iran était à la 8e place en termes de taux quotidien de mortalité parmi les pays à forte population en décembre 2020, mais il est tombé à la 23e place en janvier 2021.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench