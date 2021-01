S'exprimant lors d'une réunion du siège de la coordination économique du gouvernement à Téhéran dimanche, Rouhani a prédit que la situation économique de l'Iran s'améliorerait compte tenu de l'assouplissement des anticipations d'inflation et de l'augmentation des exportations pétrolières et non pétrolières.

Cependant, a-t-il ajouté, les ennemis cherchent à arrêter ou ralentir la tendance positive par la propagande de leurs médias hostiles et la guerre psychologique.