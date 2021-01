Zarif à Bakou: l'Iran heureux que l'Azerbaïdjan ait libéré ses territoires

À la tête d'une délégation, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est rendu en République d'Azerbaïdjan pour visiter la Fédération de Russie, la République d'Arménie, la République de Géorgie et la République de Turquie, est arrivé dimanche à Bakou, première étape de son Voyage.

À son arrivée, il a déclaré aux journalistes: «Le principal problème est la coopération régionale, qui est très importante pour nous et les relations bilatérales avec ces pays avec lesquels l'Iran entretient de très bonnes et étroites relations».

Zarif a déclaré: «Demain, lors d'une réunion avec des responsables azéris, nous parlerons de la reconstruction et de l'état du Haut-Karabakh et de la coopération pour maintenir la stabilité ici.»

«Nous discuterons également des questions liées au transit et aux couloirs Nord-Sud et Nord-Ouest avec des amis azéris", a-t-il déclaré.

Il a également déclaré en réponse à une question sur le point de vue de l'Iran sur ses relations avec les pays du golfe Persique:

«Nous croyons toujours que la région du golfe Persique a toujours besoin de dialogue et de coopération et de créer des méthodes de confiance entre les pays de la région, et nous sommes toujours d'accord à cet égard. Nous étions et serons ouverts à nos voisins.»

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**