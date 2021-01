L'Iran et l'Arménie signent un protocole d'accord pour renforcer les relations commerciales bilatérales

Le ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce Alireza Razm-Hosseini lors d'une réunion avec le ministre arménien de l'Économie Vahan Karubian a souligné dimanche le développement de la coopération bilatérale entre les deux pays de l'Iran et de l'Arménie et a mis la valeur actuelle de l'exportation de l'Iran de non- produits pétroliers en Arménie environ 300 millions de dollars.

Après avoir chanté et scellé le protocole d'accord, les échanges commerciaux entre les deux pays, l'Iran et l'Arménie, enregistreront une hausse considérable, a ajouté Razm-Hossein.

Le ministre iranien de l'Industrie a décrit l'Arménie comme un pays important de l'Union économique eurasienne (UEE) et a déclaré que la République islamique d'Iran avait une évaluation positive du commerce avec les États membres de l'UEE.

Au moment où le président iranien insiste particulièrement pour rejoindre l'UEE, la République d'Arménie peut jouer un rôle de premier plan pour accroître et développer les relations commerciales et économiques à cet égard, a-t-il poursuivi.

Il a réitéré que le gouvernement iranien mettra son poids derrière les secteurs privés des deux pays pour développer les échanges commerciaux concernant les produits avec des justifications économiques.

Le ministre arménien de l'Économie Vahan Karubian, pour sa part, a déclaré que son pays était prêt à ouvrir des voies appropriées pour que la République islamique d'Iran puisse pénétrer les marchés cibles d'autres pays.

Il a mis un accent particulier sur la facilitation des échanges commerciaux et économiques ainsi que sur l'élimination des barrières auxquelles sont confrontés les commerçants des deux pays.

