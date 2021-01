Erevan envisage de stimuler le commerce mutuel avec Téhéran

Vahan Kerobyan, le ministre de l'Économie de la République d'Arménie s'est entretenu et s'est entretenu avec le gouverneur d'Ispahan, Abbas Rezaei.

«C'est ma première visite en Iran en tant que ministre, et ce voyage n'était pas accidentel, car je suis conscient des vastes et grands potentiels de ce pays, par conséquent, nous devons travailler pour approfondir et développer les relations économiques entre les deux pays» , a déclaré le ministre arménien en marge de cette réunion.

Il a ajouté: «Étant donné que je suis actif dans le domaine des affaires et du commerce depuis de nombreuses années, je me suis rendu en Iran non seulement pour promouvoir le commerce mutuel, mais aussi pour mettre en œuvre l'un des objectifs, qui est de créer des produits communs. "

«Nous devons prendre de nombreuses mesures exécutives pour exporter et vendre les produits des deux pays vers un pays tiers. Nous avons également l'intention d'exporter non seulement vers l'Eurasie mais aussi vers d'autres pays », a-t-il expliqué.

Selon lui, les producteurs iraniens peuvent donc achever une partie de leur production en Arménie.

Il a également déclaré qu'au cours d'une conversation avec l'ambassadeur iranien en Arménie, il avait été décidé d'augmenter le volume des échanges entre l'Iran et l'Arménie à 1 milliard de dollars au cours des six prochains mois.

