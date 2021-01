Des documentaires iraniens en compétition dans un festival approuvé par les Oscars

Les films sont «Un cheval a plus de sang qu’un humain» d’Abolfazl Taluni, «Les enfants de Khoniyar» d’Arman Qolipur Dashtaki et «Holy Bread» de Rahim Zabihi.

«Un cheval a plus de sang qu'un humain», qui est une coproduction entre l'Iran et le Royaume-Uni, raconte l'histoire d'un couple plus âgé qui quitte Téhéran pour retourner dans sa ville idyllique à la frontière turque, mais rêve d'une retraite tranquille sont bouleversés par la prise de conscience que leur ville est devenue une porte d'entrée de la contrebande en Europe et que tous ceux qu'ils connaissent sont impliqués.

Le directeur de la photographie iranien Mehdi Azadi a remporté une grenouille d'or du 28e Festival international du film Energa Camerimage en Pologne pour sa collaboration dans le court documentaire.

«Khoniyar’s Children» produit par le Centre du cinéma expérimental et documentaire dans un petit village d’Iran, où quatre frères et sœurs, tous âgés de plus de 70 ans et jamais mariés, vivent ensemble.

Les villageois les évitent, car ils croient qu'ils sont condamnés, damnés ou les deux, laissant les frères et sœurs vivre leur vie dans la solitude.

Dans son dernier film, le cinéaste Zabihi a suivi les Kulbars kurdes pendant neuf ans pour documenter leur vie.

Le Big Sky Documentary Film Festival est organisé chaque année par le Big Sky Film Institute pour soutenir les personnes qui créent des films documentaires, des événements dynamiques et élargissent les connaissances et la conversation sur des questions importantes.

