L’Iran « ne laissera pas » Daech se réorganiser

Selon le correspondant politique de l'IRNA, le porte-parole de la diplomatie, Saïd Khatibzadeh a déclaré lors d'une conférence de presse avec les médias ce lundi matin 25 janvier que la politique régionale de l'Iran n'a pas changé.

« Nous pensons que le mécanisme proposé par Téhéran est une bonne initiative et qu’il dispose un bon cadre pour une coopération régionale. Si l'Arabie saoudite s'éloigne du cercle vicieux de la violence et de la coopération avec les pays extra-régionaux, et cela se reflète dans le discours et le comportement de Riyad, nous y ouvrirons grand les bras et nous prendrons des mesures plus efficaces», a insisté le diplomate.

Dénonçant la poursuite des bombardements quotidiens menés par la coalition saoudienne au Yémen et le placement du groupe populaire d’Ansarallah sur la liste autoproclamée américaine du terrorisme, Saïd Khatibzadeh a déclaré qu’une telle situation sape les efforts de paix.

Réagissant aux informations selon lesquelles « Riyad est prêt à résoudre les problèmes régionaux », le diplomate iranien a indiqué : «Pour concrétiser une telle fin, Il faut du courage du côté saoudien et un changement de discours (politique)».

S’agissant de la levée des sanctions par les Etats-Unis, il a précisé: « Aucune évolutions jusqu’à présent au sujet de l’accord nucléaire (Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015). Nous avons déjà exprimé notre position, et c’est que nous devons voir la levée des sanctions et l’application effective de l’accord multilatéral par les États-Unis et les autres parties.

Pour Téhéan aucun dialogue productif ne peut renouer tant que ne sont pas remplies ces conditions, insiste le diplomate.

