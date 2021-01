L'Iran salue l'initiative de coopération hexa-latérale dans la région du Caucase

Mohammad Javad Zarif, qui se trouve dans le Caucase pour une visite régionale, a rencontré lundi matin le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bakou.

Au cours de cette rencontre, le ministre iranien des Affaires étrangères a félicité le gouvernement et le peuple de la République d'Azerbaïdjan pour leurs récentes victoires et a souligné l'importance d'élargir la coopération bilatérale.

Se félicitant de la proposition du Président de l'Azerbaïdjan intitulée Initiative de coopération hexa-latérale régionale, Zarif a annoncé que la République islamique d'Iran est prête à aider et à coopérer dans tous les domaines qui contribueront à l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région.

Se référant à la visite fructueuse du Ministre des affaires étrangères et du Vice-Premier Ministre de la République d’Azerbaïdjan en Iran, le Ministre iranien des affaires étrangères a estimé que la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique, se développe de plus en plus.

Le Chef de la diplomatie iranienne s'est félicité des résultats de la 14e réunion de la Commission mixte de coopération économique Iran-Azerbaïdjan.

Zarif a mis en relief la volonté de la République islamique d'Iran de participer activement à la reconstruction des zones libérées, en particulier dans les domaines de la construction, de l'exportation des services d'ingénierie technique, de l'électricité, de l'énergie et de l'agriculture, du déminage, de la reconstruction de mosquées et de monuments historiques.

Au cours de cette réunion, le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a apprécié les positions de la République islamique d'Iran au cours des dernières évolutions dans la région, et s'est félicité du niveau de coopération entre les deux pays. Aliyev a exprimé la volonté de la République d'Azerbaïdjan en vue de développer des relations Téhéran-Bakou dans tous les domaines, en particulier dans les secteurs économiques.

Le Président azerbaïdjanais a apprécié la présence d'entreprises iraniennes dans la reconstruction des zones libérées du Haut-Karabakh.

Ilham Aliyev a également salué la tenue de réunions trilatérales Iran-Azerbaïdjan-Russie, ainsi que l'Iran-Azerbaïdjan-Turquie à l'avenir.

Outre le Ministre des affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, le Vice-Président de la République d'Azerbaïdjan aux Affaires étrangères était également présent à cette réunion.

