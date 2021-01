Fakhrizadeh : La mort en martyr était la récompense de ses efforts et de sa sincérité inégalés (Leader)

Lors de la rencontre, l'Ayatollah Khamenei a salué les réalisations scientifiques et techniques enregistrées par le défunt martyr Fakhrizadeh et le travail acharné de ce haut savant atomiste, en science et en pratique de la science, pour dire : « Le Tout-Puissant, a élevé ce noble homme au rang de martyr et ce rang était la récompense de son travail acharné et de sa sincérité sans pareil. Cette place n'est comparable à aucune autre position d’ici-bas. »

Toujours lors de la rencontre, l'épouse et les enfants du martyr Fakhrizadeh ont salué le message de sympathie et éclairant du Guide suprême de la Révolution islamique émis après l'assassinat du défunt martyr.

La famille du martyr Fakhrizadeh a également mis l'accent sur la nécessité de brosser un tableau détaillé sur l’idéologie et la pensée de ceux qui se sont sacrifiés dans la voix du jihad (effort) scientifique et de les présenter comme un modèle à suivre.

Le 27 novembre 2020 Mohsen Fakhrizadeh, chef de l’Organisation de recherche et d’innovation du ministère de la Défense, a été assassiné lors d’une attaque terroriste près de Téhéran.

Les sionistes ont laissé des signes qui indiquent tous leur présence directe et leur implication dans l’assassinat lâche du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh.

