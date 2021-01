Lutte anti-Covid-19 : les Parlements iranien et chinois soulignent l’importance de la coopération bilatérale

Lors d'un webinaire le lundi 25 janvier, Mohammad Baqer Qalibaf, président du Parlement iranien a discuté avec son homologue chinois des moyens de renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine des relations parlementaires.

Les deux hommes se sont également penchés sur les évolutions régionales et internationales.

Félicitant l'arrivée du Nouvel An chinois, le très haut diplomate iranien a évoqué les relations historiques et anciennes qui lient les deux nations.

Le président de l'Assemblée consultative islamique d’Iran a ajouté : « Avec la victoire de la Révolution islamique, les relations entre les deux pays sont entrées dans une nouvelle ère de coopération et cela dans divers domaines économiques, culturels, politico-parlementaires. Des points de vu communs sur les évolutions internationales et régionales ont approfondi et promu les relations bilatérales.

« Nous pensons que l'avenir appartient à l'Asie et aux pays indépendants », a insisté le Chef du Pouvoir législatif iranien.

